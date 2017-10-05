Полиция Лас-Вегаса: убийца Пэддок планировал побег

Правоохранительные органы в ходе расследования массового убийства в Лас-Вегасе пришли к выводу, что 64-летний убийца Стивен Пэддок рассчитывал скрыться после совершенного преступления. Об этом заявил на пресс-конференции шериф Джозеф Ломбардо.

При этом шериф отказался отвечать на дополнительные вопросы о том, каким именно образом Пэддок планировал уйти от правосудия.

Ломбардо сообщил журналистам, что в автомобиле Стивена Пэддока были обнаружены десять небольших контейнеров массой по 450 г, в каждом из которых было упаковано взрывчатое вещество таннерит. Там же лежали два 9-килограммовых ящика с таннеритом и около 1600 патронов. Вероятно, Пэддок был готов применить оружие и самодельные взрывные устройства, чтобы уйти от погони.

Ранее сообщалось, что отец Стивена – Бенджамин Хоскинс Пэддок – грабил банки и сумел сбежать из тюрьмы строгого режима, после чего успешно скрывался в течение 10 лет. Возможно, сын "конкурировал" с отцом, умершим в 2003 году.

Вечером 1 октября 2017 года Стивен Пэддок из разбитых им двух окон 135-го номера отеля Mandalay Bay в течение 11 минут (с 22:08 до 22:19 по местному времени) вел огонь из автоматического оружия по людям, собравшимся на фестиваль музыки кантри. Он был вынужден отвлечься, когда в его номер стал стучаться охранник. Пэддок выстрелил в него через дверь и ранил. Но после этого не попытался сбежать, а продолжил стрелять по толпе. Позже спецназ полиции поднялся к номеру стрелка и взорвал дверь. Убийца был обнаружен ими мертвым, он успел застрелиться.

Исходя из этого описания событий, ранее изложенного представителями правоохранительных органов, непонятно, как преступник рассчитывал скрыться. Вероятно, он планировал побег, но отказался от этого плана уже во время расстрела людей.

Известно, что Стивен Пэддок заселился в отель Mandalay Bay 28 сентября. За три дня до того он отправил свою подругу на Филиппины, переведя позже на ее счет 100 тысяч долларов, предназначенных для покупки дома.

В течение нескольких дней Пэддок пронес в свой номер десятки единиц огнестрельного оружия. Кроме того, он установил три миниатюрные камеры наблюдения: две в коридоре рядом со своим номером и одну в дверном "глазке".

В общей сложности, в номере 135, а также в доме Пэддока в Меските, штат Невада, и в еще одном месте правоохранительными органами были обнаружены 47 единиц огнестрельного оружия, включая винтовки, дробовики и пистолеты. Все это оружие было куплено на законных основаниях в штатах Невада, Юта, Калифорния и Техас. 12 полуавтоматических винтовок были снабжены приспособлением "bump-stock" – съемным скользящим прикладом, позволяющим вести очень быструю стрельбу, фактически превращая их в полностью автоматические. Продажа таких приспособлений для увеличения скорострельности не является в США противозаконной.

Стивен Пэддок убил 58 человек и ранил еще около 500.

Имена погибших в результате вооруженного нападения в Лас-Вегасе

1. Эдриан Марфитт (35), из штата Аляска

2. Санни Мелтон (29), из Теннесси

3. Сьюзен Смит (53), из Калифорнии

4. Джордан Маклдун (23), из Канады

5. Лайза Ромеро-Мунис (около 40 лет), из Нью-Мехико

6. Джессика Климчук (34), из Канады

7. Куинтон Робинс (20), из Невады

8. Рэйчел Паркер (33), из Калифорнии

9. Санди Кейси (35), из Калифорнии

10. Керри Бэрнет (34), из Калифорнии

11. Денис Бердитус (около 55 лет), из Вирджинии

12. Томас Дэй-младший (54), из Калифорнии

13. Дана Гарднер (52), из Калифорнии

14. Анджела Гомес (20), из Невады

15. Чарлстон Хартфилд (34), из полиции Лас-Вегаса

16. Ронда Лерок (42), из Массачусетса

17. Джон Фиппен (56), из Калифорнии

18. Куинтон Роббинс (около 30 лет), из Невады

19. Бэйли Швейцер (20), из Калифорнии

20. Нейза Тонкс (46), из Калифорнии

21. Дженнифер Топаз Ирвин (42), из Калифорнии

22. Ханна Эхлерс (35), из Калифорнии

23. Дженни Паркс (35), из Калифорнии

24. Крис Ройбал (28), из Калифорнии

25. Дорен Андерсон (49), с Аляски

26. Джек Битон (54), из Аризоны

27. Остин Дэвис (29), из Калифорнии

28. Стэси Этчебер (50), из Калифорнии

29. Калла Медиг (28), из Канады

30. Кэмерон Робинсон (27), из Юты

31. Рокио Гуиллен Роча (40), из Калифорнии

32. Кристофер Ройбал (28), из Колорадо

33. Билл Вольф-младший (42), из Пенсильвании

34. Тара Смит Рои (34), из Канады

35. Джордин Ривера (21), из Калифорнии

36. Хитер Альварадо (35), из Юты

37. Стив Бергер (44), из Калифорнии

38. Андреа Кастилла (28), из Калифорнии

39. Дениз Коэн (58), из Калифорнии

40. Кристиана Дуарте (22), из Калифорнии

41. Кери Гальван (31), из Калифорнии

42. Кристофер Хазенкомб (44), из Калифорнии

43. Николь Кимура (38), из Калифорнии

44. Карли Крейбаум (33), из Айовы

45. Виктор Линк (55), из Калифорнии

46. Келси Бриан Мидоуз (28), из Калифорнии

47. Пети Местас (67), из Калифорнии

48. Остин Майер (24), из Невады

49. Кэрри Парсон (возраст неизвестен), из Вашингтона

50. Лайза Паттерсон (46), из Калифорнии

51. Мелисса Рамирес (26), из Калифорнии

52. Брайан Шванбек (61), из Аризоны

53. Лора Шипп (50), из Невады

54. Эрик Сильва (22), из Невады

55. Бреннан Стюарт (30), из Невады

56. Деррик Тейлор (56), из Невады

57. Мишель Во (32), из Калифорнии

58. Курт фон Тиллоу (55), из Калифорнии



Сведений об израильтянах среди погибших или раненых не поступало.





