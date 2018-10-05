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В мире

Нобелевская премия мира присуждена Денису Маквеге и Наде Мурад

время публикации: 12:07 | последнее обновление: 12:28 блог версия для печати фото
Нобелевская премия мира присуждена Денису Маквеге и Наде Мурад

В пятницу, 5 октября, в Осло был назван лауреат Нобелевской премии мира. В пятницу, 5 октября, в Осло были названы лауреаты Нобелевской премии мира. Ими стали конголезский врач Денис Маквеге и йезидка Надя Мурад. Премия была вручена им за их деятельность по борьбе с сексуальным насилием как методом ведения боевых действий.

Надя Мурад была обращена в сексуальное рабство вместе со многими другими йезидскими женщинами во время наступления боевиков "Исламского государства" в районе Синджара. После нескольких месяцев рабства ей удалось бежать и в дальнейшем перебраться в Германию. Она с трибуны ООН рассказала о действиях "Исламского государства", использовавшего сексуальное насилие как часть военной стратегии.

Доктор Денис Муквеге большую часть своей карьеры провел, оказывая помощь жертвам сексуального насилия в Демократической республике Конго, регулярно критикуя власти страны за игнорирование этой проблемы.

В прошлом году Нобелевской премии мира была удостоена "Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия" (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и новаторские усилия для достижения запрета такого оружия на основе договоров".

Нобелевские лауреаты 2018 года

1 октября лауреатами премии в области медицины и физиологии были объявлены Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония). Премия им присуждена "за открытия терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".

2 октября Нобелевская премия по физике была присуждена Артуру Ашкину (США), Жерару Моро (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада). Ашкин получает половину премии "за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах". Моро и Стриклэнд получают вторую половину премии "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

3 октября Нобелевская премия по химии была присуждена трем ученым: первая половина – Фрэнсис Арнольд (США), вторая половина – Джорджу Смиту (США) и Грэгори Винтеру (Великобритания). Арнольд получила премию за исследования в области "направленной эволюции ферментов". Смит и Винтер – за разработку метода фагового дисплея, приведшего к прорыву в области поиска новых антител.

8 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Нобелевская премия по литературе в этом году вручаться не будет.



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