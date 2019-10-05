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NEWSru.co.il :: В мире5 октября 2019 г., 19:10

"Возможно, это теракт": преступник, убивший четырех человек в Париже, был исламистом

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"Возможно, это теракт": мужчина, убивший четырех человек в Париже, был исламистом

 
   
 
 
"Возможно, это теракт": мужчина, убивший четырех человек в Париже, был исламистом

Следственные органы продолжают расследование убийства, совершенного в центре Парижа в конце минувшей недели, сообщает Le Figaro.

Как уже сообщалось, нападение в штаб-квартире парижской полиции, в результате которого погибли женщина и трое мужчин, было совершено 45-летним Мишелем Арпоном, сотрудником компьютерного отдела полиции. Нападение длилось 7 минут; убийца был вооружен двумя ножами. Через 7 минут он был застрелен во дворе префектуры.

В субботу, 5 октября, прокурор Жан-Франсуа Рикар сообщил на пресс-конференции, что нападение, судя по всему, может быть классифицировано как теракт. В настоящее время полиция высказывается в пользу этой версии, однако у следствия пока не хватает улик, чтобы полностью ее подтвердить.

Мишель Арпон, три года назад принявший ислам, регулярно посещал мечеть в Гонессе, один из имамов которой известен своими экстремистскими высказываниями. Также в ходе следствия выяснилось, что сам Арпон являлся приверженцем радикального ислама. Веские доказательства этого факта появились у следствия после того, как был проверен компьютер Арпона и его телефон, содержавший не менее 33 sms-сообщений со словами "Аллах акбар".

Контакты мужчины в соцсетях демонстрирует его приверженность "строгому исламу", но не исламизму. При обыске в его доме не было найдено ни экстремистской литературы, ни оружия, ни каких-либо других предметов, свидетельствующих о его намерении осуществить теракт.

Жена Арпона находится под стражей, ее допрашивает полиция. Накануне она заявила, что в ночь на 3 октября ее муж был чем-то обеспокоен и жаловался на "преследующий его женский голос".



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