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NEWSru.co.il :: В мире5 октября 2019 г., 15:51

Еврей, приговоренный в Техасе к смертной казни, обвинил судью в антисемитизме

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Еврей, приговоренный в Техасе к смертной казни, обвинил судью в антисемитизме
 
   
 
 
Еврей, приговоренный в Техасе к смертной казни, обвинил судью в антисемитизме
Digital Vision/Darrin Klimek Фото 1 из 1

Приговоренный к высшей мере наказания Рэнди Халприн, находящийся в камере смертников одной из техасских тюрем, обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело. Халприн напоминает, что он – еврей и утверждает, что судья Виккерс Каннингем, который вынес ему приговор в 2003 году, является антисемитом, сообщает JTA.

В апелляции Халприна говорится, что в ходе судебного разбирательства Каннингем использовал в его адрес оскорбительные выражения явно антисемитского толка. Апелляция подкрепляется рядом свидетельских показаний.

"Техас назначил судью-антисемита единственным гарантом справедливого суда, тогда как обвиняемым был еврей, которому грозит смертная казнь. Мы надеемся, что суд согласится с тем, что это недопустимо", - заявил адвокат Халприна, Тивон Шардл, в заявлении, сопровождающем апелляцию.

Ряд еврейских организаций, в том числе Американский еврейский комитет, Союз за реформистский иудаизм и Антидиффамационная лига, выразили поддержку апелляции.

Смертный приговор Халприну был вынесен за убийство полицейского во время ограбления, совершенного им вместе с другими членами группировки "Техас 7".

В 2000 году семь членов банды бежали из техасской тюрьмы, напав на охранников. Затем подельники совершили серию вооруженных ограблений, застрелив полицейского во время одного из налетов. В том же годы все они были арестованы, отданы под суд и приговорены к смертной казни. К настоящему времени четверо из них казнены.

Казнь Рэнди Халприна была назначена на 10 октября. Из-за поданной им апелляции в Верховный суд США исполнение смертного приговора отложено.



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