В Лондоне израильские следователи допросили бизнесмена Арнона Милчена

Во вторник, 5 сентября, стало известно, что израильские следователи вылетели в Лондон, где встретились с бизнесменом Арноном Милченом.

По информации "Аруц-7", бизнесмену были заданы вопросы в рамках расследования "дела 1000" (дела о подарках семье Нетаниягу). Сайт "Гаарец", отмечает, что с Милчена, который подозревается в даче взятки главе правительства, была взята подписка об ответственности за дачу ложных показаний.

Имя Арнона Милчена, кинопродюсера и владельца компании New Regency Films, впервые было упомянуто в связи с "делом 1000", в начале января. В сюжете, показанном по 2-му каналу ИТВ, говорилось: у следствия имеется информация, что в течение 7-8 последних лет Нетаниягу получил от бизнесмена дорогие сигары на общую сумму, оцениваемую сотнями тысяч шекелей, а его супруга, Сара Нетаниягу, получала в подарок вина дорогих сортов.