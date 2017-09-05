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Арестованы четверо военнослужащих британской армии, подозреваемых в подготовке теракта

время публикации: 17:56 | последнее обновление: 17:56 блог версия для печати фото
Арестованы четверо военнослужащих британской армии, подозреваемых в подготовке теракта

Британская полиция арестовала четверых военнослужащих в возрасте от 22 до 32 лет, подозреваемых в планировании теракта, которые являются членами запрещенной законом неонацистской группировки National Action.

Аресты были проведены сотрудниками отдела по борьбе с террором в городах Бирмингем, Ипсвич, Нортгемптон и в графстве Повис, Уэльс, пишет во вторник, 5 сентября, сайт новостной службы ВВС.

National Action – первая в Соединенном Королевстве ультраправая группировка, объявленная вне закона. Причиной этого стало убийство члена парламента Джо Кокс, совершенное в прошлом году.

Напомним, что после серии терактов в Лондоне и Манчестере службы безопасности Великобритании находятся на втором уровне боеготовности, что означает: террористическая атака весьма вероятна.

Напомним, что в ноябре прошого года Центральный уголовный суд Англии и Уэльса признал Томаса Мэйра виновным в убийстве депутата британского парламента Джо Кокс и приговорил его к пожизненному заключению.

16 июня 52-летний Мэйр, которого соседи описывали как тихого, одинокого человека, зарабатывавшего на жизнь выполнением садовых работ, трижды выстрелил в Кокс и несколько раз ударил ее ножом. Это преступление было совершено в окрестностях Лидса, графство Западный Йоркшир. От полученных ранений 41-летняя депутат скончалась.

Во время нападения, совершенного за неделю до "брексита", Мэйр выкрикнул: "Британия – прежде всего". Однако в ходе чтения вердикта судья заявил, что преступление, которое совершил Мэйр, было вызвано не любовью к своей стране, а одержимостью идеями нацизма.

Убийство Джо Кокс вызвало огромный резонанс в Великобритании. Она была активной участницей кампании за сохранение членства в Евросоюзе, а также выступала за то, чтобы страна приняла как можно больше детей сирийских беженцев.

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