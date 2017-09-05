5 сентября 2017 г.
последняя новость: 11:05
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:05 Полиция разыскивает пару, которая занималась сексом на железнодорожной станции в Лондоне
10:46 Заключенный на острове Манус попросил визу в Великобританию, чтобы присутствовать на показе своего фильма на Лондонском кинофестивале
10:00 Путин заявил об очередном возможном сокращении американских дипмиссий в России
09:23 Южнокорейские СМИ: КНДР готовится к очередным ракетным испытаниям
06:04 Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 60 человек
04:04 Пассажир рейса Санкт-Петербург – Чита задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
02:52 В связи с приближением урагана "Ирма" в Пуэрто-Рико и Флориде объявлен режим ЧП
02:00 Московская полиция задержала водителя BMW, стрелявшего из автомата на МКАД
19:53 Миллионерша из США жертвует свое состояние зоопарку Кельна – по просьбе мужа-еврея
19:08 Совбез ООН обсуждает проблему КНДР: Россия и Китай против жестких мер
В мире

Заключенный на острове Манус попросил визу в Великобританию, чтобы присутствовать на показе своего фильма на Лондонском кинофестивале

время публикации: 10:46 | последнее обновление: 11:02 блог версия для печати фото
Заключенный на острове Манус попросил визу в Великобританию, чтобы присутствовать на показе своего фильма на Лондонском кинофестивале

Иранский журналист Беруз Бучани, уже четыре года пребывающий в заключении в лагере для нелегалов на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее, попросил визу на въезд в Великобританию, чтобы присутствовать на показе своего документального фильма "Чайка, который час" на Лондонском кинофестивале.

Документальный фильм "Чайка, который час" (Chauka, Please Tell Us the Time) снимался Бучани в течение нескольких месяцев на мобильный телефон, тайком от тюремного начальства. Chauka - птица семейства чайковых, которая является символом острова. Местные жители по пению этой птицы якобы могут определять время. И также в тюрьме на острове Манус называют одиночные камеры.

Снятые на мобильный телефон материалы Беруз Бучани передал иранскому режиссеру Арашу Камали Сарвестани, проживающему в Нидерландах.

В июне фильм был показан на кинофестивале в Сиднее, где вызвал огромный интерес критиков и аудитории.

Бехруз Бучани - иранский журналист и правозащитник, которому пришлось скрываться от властей, а в 2013 году удалось бежать из страны. Бучани пытался добраться на лодке из Индонезии в Австралию, однако был задержан австралийскими властями и помещен в лагерь для нелегалов на острове Манус, где находится уже четыре года.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017