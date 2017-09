Заключенный на острове Манус попросил визу в Великобританию, чтобы присутствовать на показе своего фильма на Лондонском кинофестивале

Иранский журналист Беруз Бучани, уже четыре года пребывающий в заключении в лагере для нелегалов на острове Манус в Папуа — Новой Гвинее, попросил визу на въезд в Великобританию, чтобы присутствовать на показе своего документального фильма "Чайка, который час" на Лондонском кинофестивале.

Документальный фильм "Чайка, который час" (Chauka, Please Tell Us the Time) снимался Бучани в течение нескольких месяцев на мобильный телефон, тайком от тюремного начальства. Chauka - птица семейства чайковых, которая является символом острова. Местные жители по пению этой птицы якобы могут определять время. И также в тюрьме на острове Манус называют одиночные камеры.

Снятые на мобильный телефон материалы Беруз Бучани передал иранскому режиссеру Арашу Камали Сарвестани, проживающему в Нидерландах.

В июне фильм был показан на кинофестивале в Сиднее, где вызвал огромный интерес критиков и аудитории.

Бехруз Бучани - иранский журналист и правозащитник, которому пришлось скрываться от властей, а в 2013 году удалось бежать из страны. Бучани пытался добраться на лодке из Индонезии в Австралию, однако был задержан австралийскими властями и помещен в лагерь для нелегалов на острове Манус, где находится уже четыре года.