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В мире

Беженку из Чечни задержали в Минске и передали отцу

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:21 блог версия для печати фото
Беженку из Чечни задержали в Минске и передали отцу

22-летняя Луиза Дудуркаева, бежавшая из Чечни и получившая статус беженца в Норвегии, была задержана в аэропорту Минска и выдана местной милицией отцу, сообщает "Новая газета".

Девушка бежала из Чечни в конце июня этого года, когда в связи публикаций ее фотографий в сообществе "Карфаген" в ее адрес стали поступать угрозы.

С помощью правозащитников Дудуркаева получила от Норвегии шенгенскую визу и статус беженца.

3 августа Луиза была задержана в московском аэропорту Шереметьево, так как в Чечне по заявлению ее родственников завели дело "по утрате родственных связей". После объяснений девушки ее отпустили.

4 сентября, при попытке вылететь из Минска в Хельсинки, Дудуркаева была задержана местной милицией. Девушку сопровождал адвокат, однако милиционеры отказались с ним беседовать и допросили Дудуркаеву при закрытых дверях. Через час Луиза вышла из участка в сопровождении мужчины, который представился адвокату ее отцом и увез девушку в неизвестном направлении.

"Карфагена" - страница в социальной сети "ВКонтакте", где публикуются "непристойные" фотографии чеченок из их аккаунтов в Instagram. Участники группы призывают родных и близких девушек "разобраться" и проследить за их поведением.

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