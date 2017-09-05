Пассажир рейса Санкт-Петербург – Чита задержал авиадебошира, ударившего стюардессу

Пассажир рейса Санкт-Петербург – Чита, возвращавшийся из отпуска сотрудник Росгвардии, задержал авиадебошира, напавшего на стюардессу.

"Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Забайкальскому краю прапорщик Виктор Чипизубов, находясь в отпуске, задержал авиадебошира, который ударил стюардессу и пытался во время посадки пассажирского самолета проникнуть в кабину пилотов", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Росгвардии.

"Когда самолет готовился к посадке в аэропорту Читы, росгвардеец увидел, как стюардесса пытается успокоить возмущавшегося и раздетого по пояс мужчину. Прапорщик Виктор Чипизубов подошел к сотруднику авиакомпании, представился и предложил ей помощь. Бортпроводница поблагодарила его за неравнодушие, но заверила, что сама со всем справится. Через пару минут дебошир нанес стюардессе несколько ударов, после чего попытался попасть в кабину пилотов – самолет тем временем начинал снижаться", – отмечается в сообщении.

Тогда Чипизубов, заручившись поддержкой других пассажиров, скрутил дебошира и замотал его руки скотчем. После приземления самолета росгвардеец передал его полиции.

Как показало медицинское освидетельствование, задержанный, 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("хулиганство"), сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.