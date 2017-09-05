Акция секстремистки около Верховной Рады в Киеве: первый звонок для "Школы коррупции"

Во вторник, 5 сентября, активистка женской "секстремистской" организации FEMEN провела своеобразную акцию протеста, взобравшись на скульптуру "Колхозник и колхозница", установленную около входа в Верховную Раду Украины.

Девушка была полуобнажена, на ее теле краской была нанесена надпись "School of corruption" ("Школа коррупции"). При это активистка FEMEN держала в руках колокольчик, похожий на школьные колокольчики, которые используют на церемониях "первого звонка".

"Секстремистка FEMEN поздравила школу коррупции с первым звонком. В костюме первоклашки активистка уселась на плечо бетонному истукану у входа в Верховную Раду Украины и прозвенела в уши старшакам. На груди у активистки было написано "Школа коррупции", что наиболее точно отвечает природе украинского парламентаризма", – говорится в сообщении пресс-службы FEMEN.

Далее в заявлении движения разъясняется: "Украинский парламент стал ареной для межклановых распрей, на фоне которых в стране буйным цветом прорастает коррупция. Депутаты самоустранились от решения проблем украинских женщин: не принята Стамбульская конвенция, появляются законы о запрете абортов и т.д. Мы требуем свободы и безопасности для украинских женщин!"

Феминистское движение FEMEN возникло на Украине в 2008 году. Первоначально декларировалось, что создание движения является реакцией на растущую на Украине и в других странах Восточной Европы индустрию секса. Движение быстро превратилось из локального в международное, и действует теперь во многих странах (несколько лет назад отделение FEMEN было создано и в Израиле). Активистки FEMEN в каждой стране выбирают для своей борьбы наиболее актуальные для них темы (религиозное мракобесие, диктаторские режимы, запрет на аборты, женское обрезание, дискриминация по половому признаку, торговля живым товаром и так далее). Во время своих акций девушки из FEMEN, как правило, обнажают грудь и расписывают тело лозунгами.