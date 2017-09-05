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В мире

Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 60 человек

время публикации: 06:04 | последнее обновление: 06:04 блог версия для печати фото
Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 60 человек

По состоянию на 5 сентября, власти США подтверждают гибель не менее 60 человек в штатах Техас и Луизиана в результате разрушений, причиненных ураганом "Харви", и последовавшего за ним наводнения, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, только в одном в техасском округе Харрис погибли 30 человек.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. 28 августа ветер постепенно стих, но значительный ущерб был причинен наводнением. Сильные дожди в зоне бедствия продолжаются, в районе Хьюстона за эти дни выпало более 1200 мм осадков. 30 августа ураган сместился на территорию штата Луизиана, 31 августа сместился на территорию штата Миссисипи.

Американские СМИ публиковали предварительную оценку ущерба от урагана "Харви", в результате которого пострадали штаты Техас, Луизиана и Миссисипи: 150 миллиардов долларов. Если эта оценка подтвердится, ураган "Харви" будет назван самым разрушительным в современной истории США, так как он причинил ущерб на сумму в 5 раз большую, чем ураган "Катрина" (август 2005), и в 7 раз большую, чем ураган "Айк" (сентябрь 2008). В то же время, по количеству жертв самым тяжелым остается ураган "Катрина", в результате которого погибли более 1800 человек. Жертвами урагана "Айк" стали более 100 человек. По предварительным данным, число жертв урагана "Харви" – 60 человек.

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса 7,85 миллиарда долларов в качестве первоначального финансирования в связи с необходимостью работ по преодолению последствий урагана "Харви".

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