5 сентября 2017 г.
последняя новость: 17:19
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:02 Супруги Винярски сорвали свадьбу в лондонской синагоге Кахал Йетев Лев
15:22 Северная Корея готовит "новый подарок" для США
14:13 Акция секстремистки около Верховной Рады в Киеве: первый звонок для "Школы коррупции"
12:18 "Я пришел сюда сдохнуть": школьник выстрелил в учительницу – четверо пострадавших
11:58 "Проверим хваленую судебную систему США": Москва подает в суд на Вашингтон
11:21 Беженку из Чечни задержали в Минске и передали отцу
11:05 Полиция разыскивает пару, которая занималась сексом на железнодорожной станции в Лондоне
10:46 Заключенный на острове Манус попросил визу в Великобританию, чтобы присутствовать на показе своего фильма на Лондонском кинофестивале
10:00 Путин заявил об очередном возможном сокращении американских дипмиссий в России
09:23 Южнокорейские СМИ: КНДР готовится к очередным ракетным испытаниям
В мире

Супруги Винярски сорвали свадьбу в лондонской синагоге Кахал Йетев Лев

время публикации: 17:02 | последнее обновление: 17:02 блог версия для печати фото
Супруги Винярски сорвали свадьбу в лондонской синагоге Кахал Йетев Лев

Инета Винярски, 33 лет, и ее супруг, Казимерш Винярски, 62 лет, из лондонского боро Хакни, предстали перед окружным судом Темзы по обвинению в антисемитском нападении на участников брачной церемонии, проходившей 3 июля в синагоге Кахал Йетев Лев, район Клэптон, расположенный на востоке британской столицы.

Суд признал эту пару виновной в преступлении, совершенном на почве расовой ненависти, пишет во вторник, 5 сентября, лондонская газета The Jewish Chronicle.

Обвиняемые напали на гостей и стали хлестать их собачьим поводком, выкрикивая антисемитские оскорбления. Приговор по данному делу будет вынесен позже на этой неделе.

Отметим, что результаты отчета, подготовленного британской организацией Campaign Against Antisemitism, свидетельствуют о том, что за последние два года количество антисемитских инцидентов на территории Соединенного Королевства выросло на 44%.

В этом документе под названием National Antisemitic Crime Audit говорится, что в 2016 году в Великобритании было совершено 1.078 правонарушений антисемитского характера, причем каждый десятый случай квалифицируется как насилие.

В 2016 году 89 преступлений антисемитского характера (8,3%) привели к предъявлению обвинительного заключения, и лишь 17 человек понесли наказание. По данным Campaign Against Antisemitism, полицейские проигнорировали около 48,9% сообщений об антисемитских преступлениях.

В числе этих преступлений – попытка поджога кошерного ресторана в Манчестере, преследования евреев в Лондоне и марши сторонников "Хизбаллы" на улицах британской столицы.

Годом ранее британские суды рассмотрели 12 антисемитских преступлений, три из которых квалифицировались как насилие, и 17 человек были осуждены.

В феврале текущего года организация Community Security Trust, сообщила о своеобразном рекорде – 1.309 антисемитских инцидентов за 2016 года, что на 36% больше, чем в предыдущем.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 августа 2017 г.
Опрос: треть евреев Великобритании думает об эмиграции – из-за антисемитизма
// NEWSru.co.il // В мире // 31 июля 2017 г.
Издание The Sunday Times уволило колумниста за антисемитскую заметку
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
В первой половине 2017 года Великобритания "поставила рекорд" по антисемитизму
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2017 г.
Отчет: количество антисемитских преступлений в Великобритании выросло за два года на 44%







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017