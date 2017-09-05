В связи с приближением урагана "Ирма" в Пуэрто-Рико и Флориде объявлен режим ЧП

Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился, ему присвоена четвертая категория опасности.

Согласно прогнозам метеорологов, вечером во вторник "Ирма" достигнет островов Карибского моря, а в среду – территории США, передает информационное агентство Reuters.

В связи с приближением урагана губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо объявил режим чрезвычайного положения.

Режим ЧП объявил также губернатор американского штата Флорида Рик Скотт.

Между тем, власти штата Техас сообщили, что число жертв урагана "Харви", ставшего самым разрушительным в истории США за последние 12 лет, увеличилось до 60 человек.