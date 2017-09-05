5 сентября 2017 г.
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В мире

МИД призвал израильтян в Доминиканской республике перебраться в столицу

время публикации: 22:17 | последнее обновление: 22:17 блог версия для печати фото
МИД призвал израильтян в Доминиканской республике перебраться в столицу

Министерство иностранных дел Израиля обратилось к гражданам страны, находящимся на текущий момент в Доминиканской республике, принять меры предосторожности в виду приближения урагана "Ирма".

Туристам рекомендуется покинуть побережье страны и перебраться в столицу, город Санто-Доминго. Кроме того, настоятельно рекомендуется следовать указаниям местных служб спасения.

Ураган "Ирма", сформировавшийся над Атлантикой, достиг пятой, высшей, категории мощности. В связи с его приближением объявлено чрезвычайное положение в Доминиканской республике, Гаити, островах Теркс и Кайкос, Багамских островах, Пуэрто-Рико и Флориде, где начата предварительная эвакуация жителей.

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// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2017 г.
В связи с приближением урагана "Ирма" в Пуэрто-Рико и Флориде объявлен режим ЧП







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