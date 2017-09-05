"Я пришел сюда сдохнуть": школьник выстрелил в учительницу – четверо пострадавших

Подмосковная полиция задержала учащегося девятого класса школы №1 города Ивантеевки, который открыл стрельбу из пневматического оружия на территории школы, в результате чего четыре человека были госпитализированы. Степень тяжести полученных ими травм в сообщениях прессы не уточняется.

Об этом сообщает во вторник, 5 сентября, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Московской области.

Причиной стрельбы стал конфликт школьника с учительницей, которую подросток, как утверждает местный телеканал "360 Подмосковье ", избил.

Задержанный заранее планировал нападение сообщает издание Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Подросток похитил у своего отца травматический пистолет, взял с собой несколько крупных петард и отправился в школу.

По словам очевидцев, он ворвался в кабинет информатики, приказал всем ученикам сесть на пол и с криком "Я пришел сюда сдохнуть!" выстрелил в учительницу, ранив ее в голову.

В настоящее время школьники и учителя покинули здание – их вывели на спортивную площадку учебного заведения. Официальных комментариев правоохранительных органов российская пресса не приводит.

Информация уточняется.