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"Я пришел сюда сдохнуть": школьник выстрелил в учительницу – четверо пострадавших

время публикации: 12:18 | последнее обновление: 12:39 блог версия для печати фото
Школьник из Подмосковья избил учительницу и открыл стрельбу в школе: есть пострадавшие

Подмосковная полиция задержала учащегося девятого класса школы №1 города Ивантеевки, который открыл стрельбу из пневматического оружия на территории школы, в результате чего четыре человека были госпитализированы. Степень тяжести полученных ими травм в сообщениях прессы не уточняется.

Об этом сообщает во вторник, 5 сентября, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Московской области.

Причиной стрельбы стал конфликт школьника с учительницей, которую подросток, как утверждает местный телеканал "360 Подмосковье ", избил.

Задержанный заранее планировал нападение сообщает издание Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Подросток похитил у своего отца травматический пистолет, взял с собой несколько крупных петард и отправился в школу.

По словам очевидцев, он ворвался в кабинет информатики, приказал всем ученикам сесть на пол и с криком "Я пришел сюда сдохнуть!" выстрелил в учительницу, ранив ее в голову.

В настоящее время школьники и учителя покинули здание – их вывели на спортивную площадку учебного заведения. Официальных комментариев правоохранительных органов российская пресса не приводит.

Информация уточняется.

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Вторник, 5 сентября 2017 г.
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