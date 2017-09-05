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В мире

Северная Корея готовит "новый подарок" для США

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне

На фоне широкого международного резонанса, вызванного проведенными Пхеньяном ядерными испытаниями посол КНДР в ООН заявил в ходе выступления на Конференции по разоружения, что его страна намерена послать Соединенным Штатам очередной "пакет подарков".

Об этом пишет во вторник, 5 сентября, новостное агентство Reuters.

"Я с гордостью сообщаю, что два дня тому назад, 3 сентября, КНДР успешно провела испытания водородной бомбы, которая может использоваться баллистическими ракетами – в рамках плана разработки стратегического ядерного оружия. Демонстрация этих мер самообороны адресована именно США и никому иному. Вскоре они получат новые подарки – в обмен на свою безрассудную и безуспешную провокацию, призванную оказать давление на мою страну", – приводит издание слова посла, сказанные на форуме в Женеве.

Представитель КНДР также утверждал, что ядерные испытания, шестые по счету и самые мощные в истории, являются "проявлением сдержанности и оправданы правом на самооборону", необходимыми для противостояния "постоянно растущей ядерной угрозе со стороны США и их враждебной политики, имеющей целью изолировать Северную Корею".

Посол подчеркнул, что никакие санкции не заставят Пхеньян отказаться от ядерных разработок, которые представляют собой инструмент для сдерживания американской агрессии.

Посол США по разоружению Роберт Вуд заявил в ответ, что Северная Корея вновь испытывает терпение мирового сообщества, и он с нетерпением ожидает новой резолюции Совбеза ООН, который наложит на эту страну самые жесткие санкции.

Вуд подчеркнул, что успехи КНДР в области ядерной и ракетной программ представляют угрозу для всего мира, и мировое сообщество более не намерено терпеть эти дестабилизирующие действия. "Нельзя более иметь дело с этим режимом" – такими словами он закончил свое выступление.

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