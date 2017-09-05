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Южнокорейские СМИ: КНДР готовится к очередным ракетным испытаниям

время публикации: 09:23 | последнее обновление: 09:23 блог версия для печати

Южнокорейское издание Asia Business Daily, ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что к западному побережью КНДР направляется конвой с межконтинентальной баллистической ракетой.

Транспортировка ракеты началась в понедельник, 4 сентября. Отмечается, что ракету везут по ночам, чтобы избежать наблюдения.

По мнению южнокорейских спецслужб, пуск ракеты может состояться 9 сентября - в годовщину образования КНДР.

Напомним, 3 сентября власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было.

Никки Хейли, постпред США в ООН, заявила, что безответственные действия Пхеньяна свидетельствуют о том, что Ким Чен Ын "хочет развязать войну", и призвала применить в отношении страны-изгоя наиболее эффективные дипломатические меры.

В понедельник, 4 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стартовало экстренное заседание Совета безопасности, посвященное северокорейскому кризису. Это совещание было созвано по требованию США, Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.

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