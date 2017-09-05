Полиция разыскивает пару, которая занималась сексом на железнодорожной станции в Лондоне

Полиция разыскивает пару, которая занималась сексом на платформе железнодорожной станции в восточной части Лондона на глазах у прохожих. Видеозапись этой сцены уже набрала 11 тысяч лайков, сообщает во вторник, 5 сентября, сайт Walla.

Когда к платформе подъехал поезд, пара надела штаны и зашла в вагон, как ни в чем не бывало. Автор видеоролика отметил, что инцидент произошел в субботу, 2 сентября, в районе семи утра.

Видеозапись получила множество комментариев. Некоторые пользователи возмущались бесстыдством пары, другим эта сцена показалась романтичной. Тем временем полиция занялась расследованием инцидента.