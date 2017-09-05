5 сентября 2017 г.
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:05 Полиция разыскивает пару, которая занималась сексом на железнодорожной станции в Лондоне
10:46 Заключенный на острове Манус попросил визу в Великобританию, чтобы присутствовать на показе своего фильма на Лондонском кинофестивале
10:00 Путин заявил об очередном возможном сокращении американских дипмиссий в России
09:23 Южнокорейские СМИ: КНДР готовится к очередным ракетным испытаниям
06:04 Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 60 человек
04:04 Пассажир рейса Санкт-Петербург – Чита задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
02:52 В связи с приближением урагана "Ирма" в Пуэрто-Рико и Флориде объявлен режим ЧП
02:00 Московская полиция задержала водителя BMW, стрелявшего из автомата на МКАД
19:53 Миллионерша из США жертвует свое состояние зоопарку Кельна – по просьбе мужа-еврея
19:08 Совбез ООН обсуждает проблему КНДР: Россия и Китай против жестких мер
В мире

Полиция разыскивает пару, которая занималась сексом на железнодорожной станции в Лондоне

время публикации: 11:05 | последнее обновление: 11:05 блог версия для печати

Полиция разыскивает пару, которая занималась сексом на платформе железнодорожной станции в восточной части Лондона на глазах у прохожих. Видеозапись этой сцены уже набрала 11 тысяч лайков, сообщает во вторник, 5 сентября, сайт Walla.

Когда к платформе подъехал поезд, пара надела штаны и зашла в вагон, как ни в чем не бывало. Автор видеоролика отметил, что инцидент произошел в субботу, 2 сентября, в районе семи утра.

Видеозапись получила множество комментариев. Некоторые пользователи возмущались бесстыдством пары, другим эта сцена показалась романтичной. Тем временем полиция занялась расследованием инцидента.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017