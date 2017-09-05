"Проверим хваленую судебную систему США": Москва подает в суд на Вашингтон

Москва подает в суд на администрацию Вашингтона в связи с закрытием ряда ряд российских дипломатических объектов в США, которое, как утверждал президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, является "грубым нарушением имущественных прав России".

Об этом пишут во вторник, 5 сентября, российские СМИ и, в частности, новостное агентство "Интерфакс".

"Это – явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала я дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", – приводит пресса слова Путина.

Российский лидер напомнил присутствующим, что он – выпускник юрфака Ленинградского университета и назвал действия США "беспрецедентными". Он также сообщил, что право собственности складывается из трех компонентов – права на владение, использование и распоряжение – и утверждал, что американцы лишили российское государство права пользоваться его законным имуществом.

Кроме того, Путин заявил, что Москва имеет право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек, однако пока не будет этого делать.

Напомним, что ранее Москва предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек – в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов.

Американские власти, со своей стороны, потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Путин отметил, что Вашингтон имел право сократить число российских дипломатических учреждений, но сделал это "в хамской манере, которая не украшает американских партнеров".

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал действия США"государственным хулиганством" и пообещал ответные действия со стороны Москвы, напоминает сайт NEWSru.com.