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В мире

Путин заявил об очередном возможном сокращении американских дипмиссий в России

время публикации: 10:00 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
Путин заявил об очередном возможном сокращении американских дипмиссий в России

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции саммита БРИКС в китайском Сямэне, заявил, что в будущем штат американской дипломатической миссии в России может сократиться еще на 155 человек.

Путин объяснил, что если "говорить о полном паритете", то в Москве должны быть не 455 американских дипломатов, а 300, поскольку из 455 российских дипломатов в США 155 человек работают при ООН.

Напомним, в конце июля Путин объявил, что персонал американских дипмиссий в России сократится на 755 человек. В России останутся 455 сотрудников американских дипмиссий. Это соответствует численности работников в российских дипмиссиях в Америке.

На вопрос, почему Россия пошла на этот шаг сейчас, президент РФ заявил: "Потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем".

В августе дипмиссия США в Москве объявила, что в регионах приостанавливает выдачу россиянам неиммиграционных виз.

"Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств… Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование", - говорится на сайте посольства.

В ходе пресс-конференции Путин также прокомментировал закрытие дипломатических объектов РФ в США, заявив, что американцы лишили Россию права пользоваться своим имуществом. По мнению Путина, это является нарушением имущественных прав. Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена оспаривать это решение в суде.



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// NEWSru.co.il // В мире // 30 июля 2017 г.
Путин объявил, что Россию должны покинуть 755 сотрудников американских дипмиссий







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