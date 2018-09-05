Британские власти назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. В официальном сообщении, переданном в РИА Новости, сказано, что это Александр Петров и Руслан Боширов.

Этих российских граждан обвиняют по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, сговор с целью убийства, намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений и "использование и владение "Новичком" в противоречие закону о химоружии".

Британская прокуратура не будет запрашивать у Москвы экстрадицию Петрова и Боширова, на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками Главного разведывательного управления минобороны России (ГРУ).

Как передает "Интерфакс", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов".

Два месяца назад британское издание The Sun писало, что покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери совершили два человека, которые в течение одного дня после этого покинули Великобританию и в настоящее время находятся в России, "под защитой Владимира Путина".

За месяц до того другое британское издание The Guardian со ссылкой на источники в следственных органах писало: полиция полагает, что 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены посредством нанесения нервно-паралитического вещества на дверную ручку их дома в Солсбери, причем злоумышленники действовали не более чем за сутки до того, как Скрипалям стало плохо (3 марта).

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль и его 3дочь Юлия были отравлены жидким нервно-паралитическим веществом "Новичок" (специалисты Организации по запрещению химического оружия подтвердили эту версию). Высказывалось предположение, что Скрипаль и его дочь могли быть поражены отравляющим веществом при распаковке багажа Юлии, прибывшей в Англию из Москвы.

Напомним, что Сергей Скрипаль был выписан из больницы 18 мая, Юлия Скрипаль – 9 апреля. Их состояние в начале июля оценивалось как удовлетворительное, хотя в российских СМИ в конце августа распространялись слухи о том, что Сергей Скрипаль, возможно, умер.





