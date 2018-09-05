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В мире

Британские власти назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

время публикации: 5 сентября 2018 г., 13:56 | последнее обновление: 5 сентября 2018 г., 15:16 блог версия для печати фото
Портреты подозреваемых
Подозреваемые
Сергей и Юлия Скрипали в день отравления

Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. В официальном сообщении, переданном в РИА Новости, сказано, что это Александр Петров и Руслан Боширов.

Этих российских граждан обвиняют по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, сговор с целью убийства, намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений и "использование и владение "Новичком" в противоречие закону о химоружии".

Британская прокуратура не будет запрашивать у Москвы экстрадицию Петрова и Боширова, на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками Главного разведывательного управления минобороны России (ГРУ).

Как передает "Интерфакс", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов".

Два месяца назад британское издание The Sun писало, что покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери совершили два человека, которые в течение одного дня после этого покинули Великобританию и в настоящее время находятся в России, "под защитой Владимира Путина".

За месяц до того другое британское издание The Guardian со ссылкой на источники в следственных органах писало: полиция полагает, что 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены посредством нанесения нервно-паралитического вещества на дверную ручку их дома в Солсбери, причем злоумышленники действовали не более чем за сутки до того, как Скрипалям стало плохо (3 марта).

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль и его 3дочь Юлия были отравлены жидким нервно-паралитическим веществом "Новичок" (специалисты Организации по запрещению химического оружия подтвердили эту версию). Высказывалось предположение, что Скрипаль и его дочь могли быть поражены отравляющим веществом при распаковке багажа Юлии, прибывшей в Англию из Москвы.

Напомним, что Сергей Скрипаль был выписан из больницы 18 мая, Юлия Скрипаль – 9 апреля. Их состояние в начале июля оценивалось как удовлетворительное, хотя в российских СМИ в конце августа распространялись слухи о том, что Сергей Скрипаль, возможно, умер.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 4 сентября 2018 г.
ОЗХО подтверждает, что Дон Стерджес умерла из-за отравления "Новичком"
// NEWSru.co.il // В мире // 9 августа 2018 г.
США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей
// NEWSru.co.il // В мире // 29 июля 2018 г.
СМИ: покушение на Скрипалей организовали "две группы россиян"
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2018 г.
СМИ: полиция Великобритании идентифицировала виновных в покушении на Скрипалей
// NEWSru.co.il // В мире // 16 июля 2018 г.
NYT: в покушении на Скрипалей подозреваются агенты ГРУ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 июля 2018 г.
Найден источник "Новичка" в Эймсбери
// NEWSru.co.il // В мире // 3 июля 2018 г.
"Под защитой Путина": The Sun пишет, что двое покушавшихся на Скрипалей находятся в России





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