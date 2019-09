Гринблатт, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке, подал в отставку

В четверг, 5 сентября, 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на свои источники в Белом доме передал, что Джейсон Гринблатт принял решение оставить должность спецпосланника президента США на Ближнем Востоке.

Ожидается, что он уйдет в отставку вскоре после того, как будет опубликован план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, разработанный и продвигаемый администрацией Дональда Трампа.

Источники в Белом доме говорят, что Гринблатт покидает пост по личным причинам, и его отставка не связана со "сделкой века". Кроме того, Гринблатт, принимая предложение Дональда Трампа о работе, соглашался исполнять обязанности спецпосланника в течение двух лет, а уже прошло почти три года.

Предполагается, что после отставки Гринблатта его полномочия перейдут к Ави Барковичу, советнику Джареда Кушнера.

Информацию об отставке Гринблатта подтвердил президент США Дональд Трамп, в своем "твиттере". Он написал, что после трех лет работы в его администрации Джейсон Гринблатт хочет покинуть должность, чтобы продолжить работу в частном секторе. "Джейсон был настоящим другом и фантастическим юристом", - отметил Трамп.

After almost 3 years in my Administration, Jason Greenblatt will be leaving to pursue work in the private sector. Jason has been a loyal and great friend and fantastic lawyer....