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5 сентября 2019 г.
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Гринблатт, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке, подал в отставку

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 19:38 блог версия для печати фото
Джейсон Гринблатт
Джейсон Гринблатт и Джаред Кушнер
Джейсон Гринблатт и Махмуд Аббас

В четверг, 5 сентября, 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на свои источники в Белом доме передал, что Джейсон Гринблатт принял решение оставить должность спецпосланника президента США на Ближнем Востоке.

Ожидается, что он уйдет в отставку вскоре после того, как будет опубликован план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, разработанный и продвигаемый администрацией Дональда Трампа.

Источники в Белом доме говорят, что Гринблатт покидает пост по личным причинам, и его отставка не связана со "сделкой века". Кроме того, Гринблатт, принимая предложение Дональда Трампа о работе, соглашался исполнять обязанности спецпосланника в течение двух лет, а уже прошло почти три года.

Предполагается, что после отставки Гринблатта его полномочия перейдут к Ави Барковичу, советнику Джареда Кушнера.

Информацию об отставке Гринблатта подтвердил президент США Дональд Трамп, в своем "твиттере". Он написал, что после трех лет работы в его администрации Джейсон Гринблатт хочет покинуть должность, чтобы продолжить работу в частном секторе. "Джейсон был настоящим другом и фантастическим юристом", - отметил Трамп.

Поблагодарил советника президента США также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу: "Хочу поблагодарить Джейсона Гринблатта за его самоотверженную работу на благо безопасности и мира, а также за то, что, не колеблясь, говорил правду об Израиле всем клеветникам. Спасибо, Джейсон».

Министр иностранных дел Исраэль Кац поблагодарил специального представителя президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта за его усилия по продвижению мира, а также за дружественное отношение и неизменную приверженность интересам безопасности и процветания государства Израиль. Министр Кац выразил благодарность Гринблатту за совместную работу в продвижении региональных инициатив и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что неделю назад Джейсон Гринблатт сообщил, что политическая составляющая "сделки века" будет обнародована после парламентских выборов в Израиле. Экономическая составляющая плана стала известна в июне на международной конференции в Бахрейне "Мир во имя процветания". Экономическая программа "сделки века" состоит из 179 проектов, и ее общая стоимость оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. 28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7,5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан. В Рамалле и в Газе выступали с резкой критикой "сделки Трампа". принял решение оставить должность спецпосланника президента США на Ближнем Востоке.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2019 г.
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