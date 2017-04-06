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Опрос ADL: подавляющее большинство граждан США – не антисемиты

время публикации: 13:22 | последнее обновление: 13:35 блог версия для печати фото
Филадельфия, март 2017 года

Результаты опроса, проведенного в начале текущего года социологами Антидиффамационной Лиги, свидетельствуют о том, что лишь 14% американцев склонны к антисемитизму, а подавляющее большинство напротив – обеспокоены ростом насилия в отношении евреев.

Об этом пишет в четверг, 6 апреля, издание Times of Israel.

Впрочем, как отмечается в статье, этот результат хуже, чем был в 2015 году, когда лишь 10% американцев, по мнению социологов, обнаружили антисемитские взгляды, которые, как выяснилось в ходе исследования, более присущи пожилым и малообразованным респондентам.

В статье также говорится, что 52% опрошенных обеспокоены всплеском насилия в отношении евреев, а 76% волнуют антиисламские настроения. 47% граждан США отметили, что антисемитизм стал более ощутим в стране в ходе президентской кампании 2016 года.

49% американцев полагают, что Дональд Трамп делает недостаточно для борьбы с антисемитизмом, а 39% придерживаются противоположного мнения.

В ходе этого исследования выяснилось, что в среде американских мусульман количество антисемитов значительно больше, чем в среднем по стране – 34% адептов ислама испытывают неприязнь к евреям. Впрочем, это значительно меньше, чем в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где подобные чувства присущи 55% и 75% граждан соответственно.

Статистическая погрешность данного опроса не превышает 3%, говорится в завершение статьи.

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