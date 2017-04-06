Скандал в Нидерландах: Адольф Гитлер "украсил" книжку-раскраску

Голландская торговая сеть Kruidvat принесла извинения покупателям за то, что на прилавках ее магазинов появилась книга с изображением вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера, вскинувшего руку в нацистском приветствии, на обложке.

Руководство сети выражает глубокие сожаления и сообщает, что все экземпляры были немедленно изъяты из продажи, пишет в четверг, 6 апреля, сайт новостной службы ВВС.

Представитель бельгийского издательского дома Trifora поясняет: книжка-раскраска была напечатала в Индии, и люди, занимавшиеся дизайном, судя по всему, не выяснили, кем являлся Гитлер. Они просто "украсили" книгу изображениями значимых для западного покупателя людей. Кроме вождя нацистов в детской книжке также фигурируют Альберт Эйнштейн, Авраам Линкольн и Нельсон Мандела.

Компания обещает провести расследование этого инцидента и вернуть покупателям книги полную ее стоимость.