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В мире

Скандал в Нидерландах: Адольф Гитлер "украсил" книжку-раскраску

время публикации: 14:34 | последнее обновление: 17:00 блог версия для печати фото
Адольф Гитлер

Голландская торговая сеть Kruidvat принесла извинения покупателям за то, что на прилавках ее магазинов появилась книга с изображением вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера, вскинувшего руку в нацистском приветствии, на обложке.

Руководство сети выражает глубокие сожаления и сообщает, что все экземпляры были немедленно изъяты из продажи, пишет в четверг, 6 апреля, сайт новостной службы ВВС.

Представитель бельгийского издательского дома Trifora поясняет: книжка-раскраска была напечатала в Индии, и люди, занимавшиеся дизайном, судя по всему, не выяснили, кем являлся Гитлер. Они просто "украсили" книгу изображениями значимых для западного покупателя людей. Кроме вождя нацистов в детской книжке также фигурируют Альберт Эйнштейн, Авраам Линкольн и Нельсон Мандела.

Компания обещает провести расследование этого инцидента и вернуть покупателям книги полную ее стоимость.

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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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