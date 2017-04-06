ИГ взяло ответственность за убийство полицейских в Астрахани

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани, которые были застрелены неизвестными в ночь на 4 апреля.

Об этом сообщает 6 апреля сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на организацию SITE, занимающуюся сбором информации о террористах.

"Около 1:00 по местному времени было совершено нападение на сотрудников полиции, в результате которого погибли двое инспекторов", – сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы УМВД Астраханской области Петр Русанов.

По его словам, полицейские подверглись нападению во время оформления ДТП. "Известно, что нападавшие передвигаются на "Газели". По предварительной информации, в полицейских стреляли пассажиры микроавтобуса", – сказал Русанов.

Полиция ведет поиск преступников.