6 апреля 2017 г.
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В мире

ИГ взяло ответственность за убийство полицейских в Астрахани

время публикации: 17:34 | последнее обновление: 17:34 блог версия для печати

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани, которые были застрелены неизвестными в ночь на 4 апреля.

Об этом сообщает 6 апреля сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на организацию SITE, занимающуюся сбором информации о террористах.

"Около 1:00 по местному времени было совершено нападение на сотрудников полиции, в результате которого погибли двое инспекторов", – сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы УМВД Астраханской области Петр Русанов.

По его словам, полицейские подверглись нападению во время оформления ДТП. "Известно, что нападавшие передвигаются на "Газели". По предварительной информации, в полицейских стреляли пассажиры микроавтобуса", – сказал Русанов.

Полиция ведет поиск преступников.

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// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
В Астрахани во время оформления ДТП застрелены два полицейских







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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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