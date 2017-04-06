Жительница Саратовской области неделю хранила в морозильнике труп 7-летнего сына

В городе Балаково Саратовской области следственные органы проводят проверку по факту смерти 7-летнего мальчика.

Согласно сообщению областного управления Следственного комитета России, мать ребенка, 1987 года рождения, в течение недели хранила его тело в морозильной камере холодильника, передает РИА Новости.

По предварительным данным, мальчик страдал врожденным заболеванием.

Женщина сама обратилась в правоохранительные органы, рассказав, что впервые сталкивается с похоронами и не знает, как это происходит. К тому же у нее не было денег. Поэтому она решила дождаться конца месяца, чтобы получить зарплату и похоронить сына, а тело для сохранности поместила в холодильник.

"Внешних телесных повреждений на трупе не имеется", – отмечается в сообщении СК.

Женщина является матерью-одиночкой. Кроме умершего сына, у нее есть две несовершеннолетние дочери.