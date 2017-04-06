Кремль неожиданно признал Западный Иерусалим столицей Израиля

Россия неожиданно признала западную часть Иерусалима столицей еврейского государства, о чем свидетельствует сделанное в четверг заявление МИД РФ.

В документе, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством на официальном сайте, говорится следующее: "Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль".

Это заявление символизирует резкий поворот ближневосточной политики РФ, которая до этого настаивала на необходимости установления международного контроля над еврейской столицей, пишет 6 апреля сайт газеты The Jerusalem Post.

Газета отмечает, что это заявление было сделано на фоне "мучительных попыток" администрации Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, что стало бы официальным признанием еврейской столицы. Ни одна другая страна до сих пор не признала таковой ни один из районов Иерусалима.

Авторы статьи утверждают, что Москва намерена немедленно реализовать это решение, в связи с чем российский посол в Израиле в ближайшие дни проведет консультации с МИД и обсудит последствия. Впрочем, о переносе российского посольства в Иерусалим пока речи не идет.

В заявлении также говорится, что Москва будет "сосредоточена на обеспечении свободного доступа к святым местам Иерусалима для всех верующих".

МИД Израиля пока не комментирует этот шаг.





