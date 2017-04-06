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"Самый удачливый пилот мира" пережил 11 авиакатастроф и вышел на пенсию

время публикации: 19:41 | последнее обновление: 19:51 блог версия для печати фото
"Самый удачливый пилот мира" пережил 11 авиакатастроф и вышел на пенсию

Бразилец Клингер Борхес-ду-Вейл называет себя "самым удачливым пилотом в мире": он пережил 11 авиакатастроф, а также пожар в самолете, в результате которого погибли два пассажира.

Об этом пишет в четверг, 6 апреля, британская газета The Guardian.

Летчик, который уже вышел на пенсию, около сорока лет перевозил нелегальных золотоискателей и проституток в бразильских джунглях, обслуживая таким образом черный рынок.

Борхес-ду-Вейл родился и вырос в городе Итайтуба, штат Пара. У юноши были лишь два варианта карьеры: он мог стать незаконным золотоискателем, "гаримпейро", как называют это профессию бразильцы, или же пилотом, перевозящим их с прииска на прииск на частном самолете.

Этот жизненный путь выбрали и шестеро его братьев и сестер, трое из которых погибли в авиакатастрофах. В статье отмечается, что аэропорт Итайтубы входит в ТОП-10 самых опасных аэропортов мира.

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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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