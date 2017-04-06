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В мире

США депортировали в Россию банкира, обвиненного в шпионаже

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Евгений Буряков

На этой неделе 42-летний банкир Евгений Буряков был депортирован из США в Россию. Иммиграционно-таможенная полиция США распространила фотографию, на которой Буряков снят в салоне самолета "Аэрофлота", передает агентство Reuters.

По данным российского посольства в Вашингтоне, Бурякова депортировали 4 апреля. Но американские власти сообщили об этом только 5 апреля. В настоящее время Буряков находится в Москве.

В марте Е.Буряков, сотрудник российского "Внешэкономбанка", признал себя виновным в выполнении работы "незарегистрированного агента иностранного правительства". По данным американских правоохранительных органов, он работал на российскую Службу внешней разведки.

Обвиняемыми по этому делу проходили также Игорь Спорышев и Виктор Подобный. Они не были арестованы и уехали из США, так как пользовались дипломатической неприкосновенностью.

Буряков был заместителем представителя "Внешэкономбанка" в США. Его арестовали агенты ФБР 26 января 2015 года. В феврале 2015 года ему предъявили обвинения в шпионаже.

Бурякова, Спорышева и Подобного обвиняли, в том числе, в сборе информации о санкциях против РФ и деятельности Нью-йоркской фондовой биржи.

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// NEWSru.co.il // В мире // 11 марта 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 27 января 2015 г.
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