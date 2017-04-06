6 апреля 2017 г.
последняя новость: 22:00
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:59 В России запрещено изображение Владимира Путина в гей-макияже
20:16 CNN: Трамп взвешивает возможность военного удара по Сирии
19:41 "Самый удачливый пилот мира" пережил 11 авиакатастроф и вышел на пенсию
19:32 В Израиле умер писатель и журналист Александр Гаррос
18:36 Кремль неожиданно признал Западный Иерусалим столицей Израиля
17:34 ИГ взяло ответственность за убийство полицейских в Астрахани
17:24 Путин и Нетаниягу обсудили последствия трагедии в Идлибе
17:12 МЧС Санкт-Петербурга опровергает слухи о взрыве: недоработка ремонтников
16:41 В индийском заповеднике обнаружена "Девочка Маугли": ребенка воспитывали обезьяны
15:33 Дело о трупе истощенной россиянки в чемодане. Подробности
В мире

В России запрещено изображение Владимира Путина в гей-макияже

время публикации: 20:59 | последнее обновление: 20:59 блог версия для печати фото
В России запрещено изображение Владимира Путина в гей-макияже

Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов изображение мужчины, похожего на президента РФ Владимира Путина с накрашенными ресницами и губами. Об этом сказано на сайте ведомства.

Изображение внесено в список под номером 4071 и описывается как "плакат с изображением человека, похожего на президента РФ В.В. Путина, на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ".

Плакат попал в список экстремистских материалов на основании решения Центрального районного суда города Твери от 11 мая 2016 года.

На сайте минюста указывается, что изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети "ВКонтакте" Александра Цветкова. В настоящее время аккаунт заблокирован "за нарушение правил сайта".

Однако сайт CNN отмечает, что изображение Путина в макияже впервые появилось в сети в 2011 году, но намного чаще стало использоваться с 2013 года в знак протеста против закона о запрете гей-пропаганды.

Для российских пользователей нарушение запрета может закончиться 15 днями тюрьмы или штрафом в размере 3.000 рублей.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017