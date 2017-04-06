В России запрещено изображение Владимира Путина в гей-макияже

Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов изображение мужчины, похожего на президента РФ Владимира Путина с накрашенными ресницами и губами. Об этом сказано на сайте ведомства.

Изображение внесено в список под номером 4071 и описывается как "плакат с изображением человека, похожего на президента РФ В.В. Путина, на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ".

Плакат попал в список экстремистских материалов на основании решения Центрального районного суда города Твери от 11 мая 2016 года.

На сайте минюста указывается, что изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети "ВКонтакте" Александра Цветкова. В настоящее время аккаунт заблокирован "за нарушение правил сайта".

Однако сайт CNN отмечает, что изображение Путина в макияже впервые появилось в сети в 2011 году, но намного чаще стало использоваться с 2013 года в знак протеста против закона о запрете гей-пропаганды.

Для российских пользователей нарушение запрета может закончиться 15 днями тюрьмы или штрафом в размере 3.000 рублей.



