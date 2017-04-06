Уточненные данные: жертвами схода селевого потока в Колумбии стали более 300 человек

Вечером 5 апреля правительство Колумбии опубликовало уточненные данные о количестве жертв схода селевого потока в городе Мокоа, на севере страны. По данным национального института судебной медицины, погибли более 300 человек.

Обнаружено тело 301 погибшего. Из них опознаны только 173 человека.

В списках пропавших без вести числятся 314 жителей города, общее население которого около 36 тысяч человек.

Трагедия произошла в ночь на 1 апреля. Проливные дожди привели к наводнениям, реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вышли из берегов, следствием чего стал мощный селевой поток, обрушившийся на город Мокоа. Пострадали или были полностью уничтожены сотни строений, потоки грязи затопили улицы. Были разрушены городские инфраструктуры.