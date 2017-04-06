Госдума отказалась проверять информацию ФБК о Дмитрии Медведеве

Госдума не поддержала предложение КПРФ об организации проверки по данным расследования Фонда борьбы с коррупцией во главе с Алексеем Навальным о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве, которое стало причиной массовых акций протеста по всей России.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Госдумы, состоявшемся в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС.

"По роду своей предыдущей работы мне приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК, Фонда борьбы с коррупцией, который организовал и возглавил гражданин Навальный", – заявил на заседании председатель профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший первый замглавы Следственного комитета РФ Василий Пискарев ("Единая Россия").

"Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, не имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он нам так активно навязывает и пропагандирует. Продукт его творчества, как выяснялось ранее (и, уверен, сейчас ситуация такая же), - некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом", – сказал Пискарев.

Протокольное поручение об организации проверки утверждений ФБК о Медведеве инициировали депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

Как отмечает РИА Новости, в документе предлагалось поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции организовать проверку с целью выяснения степени достоверности примеров, приведенных Навальным. Также коммунисты предлагали рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, фигурирующих в материалах, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными.