В США простились с поэтом Евгением Евтушенко

Вечером в среду, 5 апреля, в Талсе (штат Оклахома, США) состоялась траурная церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко, на которую пришли около 600 человек, передает РИА Новости.

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На церемонии присутствовали сыновья Евтушенко, Александр и Евгений, которые читали стихи отца на русском и английском языках.

Среди выступавших были генеральный консул России в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров, проректор университета Талсы Роджер Блейс, а также профессор Роберт Дональдсон, который 25 лет назад пригласил Евтушенко преподавать в Талсу.

Отпевание Евтушенко пройдет в московском Переделкино 10 апреля. На следующий день намечена гражданская панихида в Центральном доме литераторов, после чего состоятся похороны на кладбище в Переделкино.