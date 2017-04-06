6 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:42 В Ростове-на-Дону около школы в результате взрыва был ранен мужчина
09:22 Facebook ввел дополнительные ограничения и блокирует обмен запрещенными фото
08:42 В США простились с поэтом Евгением Евтушенко
08:17 Экс-мэр Лондона может быть изгнан из Лейбористской партии за антисемитизм
08:07 США депортировали в Россию банкира, обвиненного в шпионаже
07:32 Уточненные данные: жертвами схода селевого потока в Колумбии стали более 300 человек
05:00 Жительница Саратовской области неделю хранила в морозильнике труп 7-летнего сына
03:05 Южная Корея испытала новую баллистическую ракету
01:58 Госдума отказалась проверять информацию ФБК о Дмитрии Медведеве
01:03 На борту самолета, вылетавшего из Москвы в Париж, умер пассажир
В мире

В США простились с поэтом Евгением Евтушенко

время публикации: 08:42 | последнее обновление: 08:42 блог версия для печати фото
Евгений Евтушенко в Израиле в 2007 году

Вечером в среду, 5 апреля, в Талсе (штат Оклахома, США) состоялась траурная церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко, на которую пришли около 600 человек, передает РИА Новости.

- Поэт Евгений Евтушенко: 1932-2017. Фотогалерея

На церемонии присутствовали сыновья Евтушенко, Александр и Евгений, которые читали стихи отца на русском и английском языках.

Среди выступавших были генеральный консул России в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров, проректор университета Талсы Роджер Блейс, а также профессор Роберт Дональдсон, который 25 лет назад пригласил Евтушенко преподавать в Талсу.

Отпевание Евтушенко пройдет в московском Переделкино 10 апреля. На следующий день намечена гражданская панихида в Центральном доме литераторов, после чего состоятся похороны на кладбище в Переделкино.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 апреля 2017 г.
В США умер поэт Евгений Евтушенко







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017