Facebook ввел дополнительные ограничения и блокирует обмен запрещенными фото

Администрация популярной социальной сети Facebook 5 апреля объявила о введении дополнительных мер безопасности с целью борьбы против распространения интимных изображений и видео сексуального характера.

Как пишет издание International Business Times, введение дополнительных мер связано со скандалом по поводу распространения в Facebook фотографий обнаженных женщин-морпехов в сообществе "Marines United".

Как пояснил руководитель департамента глобальной безопасности Facebook Антигон Дэвис, принято на вооружение новое программное обеспечение, которое позволит идентифицировать и фильтровать недопустимые файлы не только при публикации их непосредственно в сети Facebook, но также при обмене файлами с Instagram или через Messenger. Так, например, система не позволит обмениваться файлами, которые ранее кем-либо были помечены как недопустимые с помощью инструмента "Report".

Аккаунты нарушителей в большинстве случаев будут временно отключаться. При этом сохранится возможность апелляции, если публикатор сочтет необходимым настаивать на том, что не нарушал правила сообщества.

Стремление администрации Facebook к обеспечению безопасности пользователей и недопущению распространения материалов, которые могут кого-либо оскорбить, вызывает не только понимание, но и раздражение со стороны участников этой социальной сети. Зачастую Facebook блокирует пользователей, публикующих художественные произведения (репродукции картин, фотографии), на которых изображено обнаженное тело.

Весной 2015 года Facebook и Instagram уточнили нормы, касающиеся изображений обнаженного тела. В правилах Facebook сказано, что показ наготы ограничивается, поскольку некоторые участники глобального сообщества могут негативно воспринимать подобные изображения "из-за их культурных традиций или возраста". В разделе "Изображения обнаженного тела" сказано: "Мы удаляем фотографии людей, на которых показаны гениталии или полностью обнаженные ягодицы. Мы также ограничиваем некоторые изображения женской груди, если на них видны соски, но мы всегда разрешаем публиковать фотографии женщин, кормящих грудью, или снимки после мастэктомии. Мы также разрешаем публиковать фотографии картин, скульптур и других произведений искусства с обнаженными фигурами. Есть ограничения показа наготы и сексуальной активности, если речь не идет о материалах, публикуемых в образовательных, юмористических или сатирических целях. Запрещены явные изображения половых сношений. Некоторые детальные словесные описания половых актов также могут быть удалены".





