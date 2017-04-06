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В Израиле умер писатель и журналист Александр Гаррос

время публикации: 19:32 | последнее обновление: 19:45 блог версия для печати фото
В Израиле умер писатель и журналист Александр Гаррос

В четверг, 6 апреля, умер от рака находившийся в Израиле 41-летний журналист и писатель Александр Гаррос, о чем сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его жена, писательница Анна Старобинец. "Саша умер. Бога нет" – написано в блоге жены Гарроса.

О том, что он болен раком, стало известно в сентябре 2015 года. Деньги на лечение Гарроса его семья собирала через соцсети. О его смерти сообщают сегодня ряд российских изданий – "Известия", "Коммерсант", "Московский комсомолец", "Сноб" и др.

Гаррос родился в Белоруссии, учился на филологическом факультете Латвийского университета, а также на журналистском факультете МГУ. Жил в Тарту и Риге, в 2006 году переехал в Москву.

Александр Гаррос работал в журналах "Эксперт" и "Вокруг света". Совместно с Алексеем Евдокимовым он написал четыре романа: "(Голово)ломка", "Серая слизь", "Фактор фуры", "Чучхе". В 2003 году Гаррос стал лауреатом премии "Национальный бестселлер". Кроме того, Гаррос – автор путеводителя "Афиши" по Риге, пишет новостной портал Meduza.

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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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