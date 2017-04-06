Дело о трупе истощенной россиянки в чемодане. Подробности

27-летняя гражданка России, труп которой нашли в минувшую среду в городе Римини, расположенном на побережье Адриатического моря – Катерина Лактионова. Полиция полагает, что тело запаковала в пластиковый мешок и уложила в чемодан ее мать – Гульнара Лактионова.

Об этом пишет в четверг, 6 апреля, сайт новостной службы ВВС.

В ходе патологоанатомической экспертизы, проведенной итальянскими медиками, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Основной версией следствия остается предположение о кончине в результате истощения.

Газета Corriere Romagna пишет, что об исчезновении девушки сообщил в полицию друг семьи, который не мог дозвониться до нее с 10 марта. Спустя несколько дней мать наконец взяла трубку и сообщила, что держала труп в квартире около недели, а затем положила его в чемодан и бросила в воду.

48-летняя Гульнара Лактионова вернулась в Россию незадолго до того, как тело дочери было обнаружено. Она сказала адвокатам, что "была не в себе", пишет итальянское агентство новостей ANSA.

В заметке говорится, что в 2015 году Катерина Лактионова попала в больницу с диагнозом анорексия и получила вид на жительство в Италии для продолжения лечения.

Следствие по данному делу продолжается.