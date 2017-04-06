Экс-мэр Лондона может быть изгнан из Лейбористской партии за антисемитизм

На этой неделе было приостановлено членство в Лейбористской партии бывшего мэра Лондона Кена Ливингстона. Как передает BBC, он может навсегда лишиться членства в партии из-за скандала, связанного с его антисемитскими высказываниями.

Формально членство Ливингстона в Лейбористской партии приостановлено с вечера 4 апреля.

Глава партии Джереми Корбин утверждает, что даже после этого бывший мэр продолжил отпускать оскорбительные фразы в адрес евреев – и это может потребовать от партии дальнейших дисциплинарных мер.

"Комментарий Кена отличался удивительной бестактностью, и он глубоко оскорбил еврейскую диаспору. Нас глубоко печалит, что такой последовательный в прошлом антирасист как Кен не смог признать неуместность своих комментариев и извиниться за боль, которую он причинил", – отметил Корбин.

Скандал вокруг антисемитских и антиизраильских высказываний Ливингстона разгорелся год назад. Парламентарий-лейборист Джон Манн в эфире телешоу назвал бывшего мэра антисемитом из-за его слов о том, что в 1932 году у Гитлера якобы был план переселить евреев на земли Палестины, до того, как лидер нацистской Германии "сошел с ума".

Год спустя бывший мэр, прозванный "Красным Кеном", сказал, что не отказывается от своих слов о том, что Гитлер "пошел на сделку" с сионистами. По словам Ливингстона, его исключают из партии за то, что он "говорит правду", а его критики его будто бы оболгали.