6 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:42 В Ростове-на-Дону около школы в результате взрыва был ранен мужчина
09:22 Facebook ввел дополнительные ограничения и блокирует обмен запрещенными фото
08:42 В США простились с поэтом Евгением Евтушенко
08:17 Экс-мэр Лондона может быть изгнан из Лейбористской партии за антисемитизм
08:07 США депортировали в Россию банкира, обвиненного в шпионаже
07:32 Уточненные данные: жертвами схода селевого потока в Колумбии стали более 300 человек
05:00 Жительница Саратовской области неделю хранила в морозильнике труп 7-летнего сына
03:05 Южная Корея испытала новую баллистическую ракету
01:58 Госдума отказалась проверять информацию ФБК о Дмитрии Медведеве
01:03 На борту самолета, вылетавшего из Москвы в Париж, умер пассажир
В мире

Экс-мэр Лондона может быть изгнан из Лейбористской партии за антисемитизм

время публикации: 08:17 | последнее обновление: 08:17 блог версия для печати фото
Кен Ливингстон

На этой неделе было приостановлено членство в Лейбористской партии бывшего мэра Лондона Кена Ливингстона. Как передает BBC, он может навсегда лишиться членства в партии из-за скандала, связанного с его антисемитскими высказываниями.

Формально членство Ливингстона в Лейбористской партии приостановлено с вечера 4 апреля.

Глава партии Джереми Корбин утверждает, что даже после этого бывший мэр продолжил отпускать оскорбительные фразы в адрес евреев – и это может потребовать от партии дальнейших дисциплинарных мер.

"Комментарий Кена отличался удивительной бестактностью, и он глубоко оскорбил еврейскую диаспору. Нас глубоко печалит, что такой последовательный в прошлом антирасист как Кен не смог признать неуместность своих комментариев и извиниться за боль, которую он причинил", – отметил Корбин.

Скандал вокруг антисемитских и антиизраильских высказываний Ливингстона разгорелся год назад. Парламентарий-лейборист Джон Манн в эфире телешоу назвал бывшего мэра антисемитом из-за его слов о том, что в 1932 году у Гитлера якобы был план переселить евреев на земли Палестины, до того, как лидер нацистской Германии "сошел с ума".

Год спустя бывший мэр, прозванный "Красным Кеном", сказал, что не отказывается от своих слов о том, что Гитлер "пошел на сделку" с сионистами. По словам Ливингстона, его исключают из партии за то, что он "говорит правду", а его критики его будто бы оболгали.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 24 ноября 2016 г.
Обнародован список "полезных идиотов Путина" по данным британских аналитиков
// NEWSru.co.il // В мире // 11 сентября 2016 г.
Лидер британских лейбористов отклонил приглашение Герцога посетить Яд ва-Шем
// NEWSru.co.il // В мире // 6 сентября 2016 г.
Наз Шах, призвавшая переселить израильтян в США - фигурант уголовного расследования
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2016 г.
Экс-мэр Лондона, обвиняемый в антисемитизме, рассказал о своей бабке-еврейке по имени Зона
// NEWSru.co.il // В мире // 13 мая 2016 г.
Лейборист отстранен после обвинения евреев в геноциде британцев и казни Карла I
// NEWSru.co.il // В мире // 6 мая 2016 г.
Экс-мэр Лондона: создание Израиля - ужасная катастрофа
// NEWSru.co.il // В мире // 1 мая 2016 г.
"Красный Кен" подпортил имидж лейбористов: Садык Хан и Зак Голдсмит борются за пост мэра
// NEWSru.co.il // В мире // 30 апреля 2016 г.
Бывший мэр Лондона настаивает: Нетаниягу подтвердил, что Гитлер был сионистом







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017