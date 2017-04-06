Южная Корея испытала новую баллистическую ракету

Южная Корея успешно провела испытание новой баллистической ракеты, сообщает в четверг, 6 апреля, агентство Рёнхап.

На испытании присутствовал министр обороны Республики Корея Хан Мин Гу.

"Недавно на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны проведено испытание баллистической ракеты типа "Хёнму" с дальностью 800 километров", – приводит РИА Новости слова южнокорейского военного источника.

Новая ракета способна достигнуть любой точки КНДР.

Накануне армия Северной Кореи осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2" была запущена с восточного побережья КНДР, из района портового города Синпхо (провинция Хамгён-Намдо) и пролетела около 60 км.