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В мире

МЧС Санкт-Петербурга опровергает слухи о взрыве: недоработка ремонтников

время публикации: 17:12 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
МЧС Санкт-Петербурга опровергает слухи о взрыве: недоработка ремонтников
МЧС Санкт-Петербурга опровергает слухи о взрыве: недоработка ремонтников

В одном из районов Санкт-Петебурга обрушилась часть кирпичной облицовки 16-этажного жилого дома, ремонт которого был проведен без соблюдения установленных норма и стандартов.

Об этом сообщает в четверг, 6 апреля, пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, которая опровергает ранее появившуюся информацию о том, что в доме якобы произошел взрыв и проводится эвакуация.

. "На проспекте Солидарности при проведении ремонтных работ в квартире на 13-м этаже 16-этажного дома произошло обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 кв. метров" – приводит новостное агентство ТАСС слова представителя этой структуры.

Источник подчеркнул, что эвакуация жителей не проводится, пострадавших нет, поврежден один автомобиль."Грохот от обрушения был принят за хлопок", – пояснили в ГУ МЧС.

Ранее в этот день в доме 22 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге было обнаружено взрывное устройство, в связи с чем была проведена эвакуация граждан, пишет сайт "Фонтанка".

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// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
В жилом доме в Петербурге обнаружено и обезврежено взрывное устройство







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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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