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В индийском заповеднике обнаружена "Девочка Маугли": ребенка воспитывали обезьяны

время публикации: 16:41 | последнее обновление: 16:41 блог версия для печати фото
В индийском заповеднике обнаружена "Девочка Маугли": ребенка воспитывали обезьяны

В природном заповеднике Катарниагхат, расположенном близ города Бахра в индийском регионе Бенгал на севере страны у границы с Непалом, полиция обнаружила восьмилетнюю девочку, живущую в стае обезьян. Ребенок передвигается на четвереньках, не умеет говорить, а свои нужды озвучивает криками.

Пресса уже окрестила найденыша "Девочка Маугли", пишет в четверг, 6 апреля, издание Times of India.

Правоохранительные органы пытаются идентифицировать девочку и понять, как она оказалась среди обезьян и сколько времени живет в лесу. В настоящее время ребенок, найденный два месяца тому назад, находится в больнице

Инспектор полиции Рам Автар Сингх, который нашел девочку в ходе патрулирования территории заповедника, рассказал журналистам: на теле ребенка, окруженного тремя обезьянами, было множество травм. Вызывает удивление тот факт, что одежда девочки, которая выглядела слабой и крайне голодной, была не очень грязной.

Он подчеркнул, что "Маугли" не способна говорить, не понимает обращенных к ней слов и боится людей. Медики, обследовавшие ребенка, отмечают, что девочка подвержена частым приступам гнева и агрессии. "Если бы мы ее не нашли, то она, скорее всего, была бы съедена хищниками", – приводит издание слова полицейского.

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