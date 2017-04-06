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В мире

Предполагаемый исполнитель теракта в Санкт-Петербурге опознан родителями

время публикации: 00:32 | последнее обновление: 00:34 блог версия для печати фото
Паспортная фотография Акбаржона Джалилова и кадр записи камеры наблюдения в петербургском метро

В Санкт-Петербурге в среду, 5 апреля, была проведена процедура опознания 22-летнего выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в метро, его родителями.

"С родителями Акбаржона Джалилова проведена процедура опознания. Они подтвердили личность своего сына", – цитирует ТАСС официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Ранее в тот же день личность предполагаемого террориста подтвердила экспертиза ДНК.

По словам Петренко, самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро "Площадь Восстания", направлено на взрывотехническую экспертизу.

"Помимо этого на экспертизу направлены предметы (скотч, фольга и иные), изъятые в ходе обыска по месту жительства Джалилова. По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", – сказала Петренко.

По данным министерства иностранных дел Киргизии, Акбаржон Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Ош, в семье этнических узбеков. Получил неполное среднее образование. Киргизского гражданства у него не было. В 2011 году по достижению 16-летнего возраста он в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца, гражданина России, получил паспорт гражданина Российской Федерации и с этого времени постоянно проживал на территории РФ.

Следователи установили место, где жил Акбаржон Джалилов, в доме провели обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома 3 апреля с сумкой и рюкзаком, сообщает РИА Новости.

Газета "Московский комсомолец" приводит комментарии соседей семьи Джалиловых: "Это очень доброжелательная и спокойная семья. Отец регулярно по пятницам ходил в мечеть, но никогда не был фанатиком". Об Акбаржоне вспоминают как о "милом, послушном и очень рукастом мальчике", который самостоятельно обустраивал дом после отъезда отца в Петербург и брался за любую работу, еще в школьные годы освоил ремесло жестянщика, делал кузовные работы автомобилей. В публикации также сказано, что в 2013 году Акбаржон работал в сети "Суши WOK" во Всеволжске, а также подрабатывал в автосервисе. Известно также, что в Петербурге он несколько раз посещал клуб смешанных единоборств "Правый берег", но заметных успехов не добился.

"МК" пишет, что в феврале 2017 года Акбаржон Джалилов уехал в Киргизию и вернулся оттуда совсем другим человеком – неразговорчивым и замкнутым. "Возможно, именно тогда его завербовали экстремисты", – предполагается в статье.

ТАСС приводит слова источника в правоохранительных органах о том, что Акбаржон Джалилов ранее не попадал ранее в поле зрения российской полиции. В оперативных базах, в том числе как экстремист, он не значился. Джалилов не привлекался и к административной ответственности.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Федеральные и региональные российские СМИ сообщали, что на этом взрывном устройстве были найдены генетические следы Джалилова.

В результате взрыва погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были госпитализированы. По состоянию на 5 апреля, 45 пострадавших остаются в больницах. Среди раненых одна несовершеннолетняя девушка, остальные – в возрасте от 18 до 60 лет. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

С 4 апреля в городе объявлен официальный трехдневный траур.

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