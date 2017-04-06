6 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:56
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:53 В жилом доме в Петербурге обнаружено и обезврежено взрывное устройство
09:42 В Ростове-на-Дону около школы в результате взрыва был ранен мужчина
09:22 Facebook ввел дополнительные ограничения и блокирует обмен запрещенными фото
08:42 В США простились с поэтом Евгением Евтушенко
08:17 Экс-мэр Лондона может быть изгнан из Лейбористской партии за антисемитизм
08:07 США депортировали в Россию банкира, обвиненного в шпионаже
07:32 Уточненные данные: жертвами схода селевого потока в Колумбии стали более 300 человек
05:00 Жительница Саратовской области неделю хранила в морозильнике труп 7-летнего сына
03:05 Южная Корея испытала новую баллистическую ракету
01:58 Госдума отказалась проверять информацию ФБК о Дмитрии Медведеве
В мире

В жилом доме в Петербурге обнаружено и обезврежено взрывное устройство

время публикации: 11:53 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
В жилом доме в Петербурге обнаружено и обезврежено взрывное устройство

Утром в четверг, 6 апреля, в доме 22 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге было обнаружено взрывное устройство, в связи с чем была проведена эвакуация граждан, пишет сайт "Фонтанка.ру".

Бомба была обезврежена. После чего оцепление вокруг дома было частично снято и жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых.

Со слов местных жителей, квартиру, в которую входили сотрудники правоохранительных органов, снимали приезжие из Средней Азии.

Главное следственное управление СК по Петербургу сообщает также о задержании в течение последних нескольких дней восьми выходцев из Средней Азии, подозреваемых в причастности к деятельности террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
В Ростове-на-Дону около школы в результате взрыва был ранен мужчина
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
Предполагаемый исполнитель теракта в Санкт-Петербурге опознан родителями







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017