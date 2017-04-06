В жилом доме в Петербурге обнаружено и обезврежено взрывное устройство

Утром в четверг, 6 апреля, в доме 22 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге было обнаружено взрывное устройство, в связи с чем была проведена эвакуация граждан, пишет сайт "Фонтанка.ру".

Бомба была обезврежена. После чего оцепление вокруг дома было частично снято и жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых.

Со слов местных жителей, квартиру, в которую входили сотрудники правоохранительных органов, снимали приезжие из Средней Азии.

Главное следственное управление СК по Петербургу сообщает также о задержании в течение последних нескольких дней восьми выходцев из Средней Азии, подозреваемых в причастности к деятельности террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство".