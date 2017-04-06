СМИ: задержаны предполагаемые сообщники петербургского террориста

В Петербурге задержаны предполагаемые сообщники Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро 3 апреля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Судя по сообщению этого агентства, в связях с Джалиловым подозревают троих выходцев из Средней Азии, которых задержали утром 6 апреля доме 22 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге, где было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

Главное следственное управление СК по Петербургу сообщает также о задержании в течение последних нескольких дней восьми выходцев из Средней Азии, подозреваемых в причастности к деятельности террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

5 апреля была проведена процедура опознания 22-летнего выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в метро, его родителями. Они подтвердили личность своего сына. Ранее в тот же день личность предполагаемого террориста подтвердила экспертиза ДНК.

По данным министерства иностранных дел Киргизии, Акбаржон Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Ош, в семье этнических узбеков. Получил неполное среднее образование. Киргизского гражданства у него не было. В 2011 году по достижению 16-летнего возраста он в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца, гражданина России, получил паспорт гражданина Российской Федерации и с этого времени постоянно проживал на территории РФ.

Следователи установили место, где жил Акбаржон Джалилов, в доме провели обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома 3 апреля с сумкой и рюкзаком, сообщает РИА Новости.

Газета "Московский комсомолец" приводит комментарии соседей семьи Джалиловых: "Это очень доброжелательная и спокойная семья. Отец регулярно по пятницам ходил в мечеть, но никогда не был фанатиком". Об Акбаржоне вспоминают как о "милом, послушном и очень рукастом мальчике", который самостоятельно обустраивал дом после отъезда отца в Петербург и брался за любую работу, еще в школьные годы освоил ремесло жестянщика, делал кузовные работы автомобилей. В публикации также сказано, что в 2013 году Акбаржон работал в сети "Суши WOK" во Всеволжске, а также подрабатывал в автосервисе. Известно также, что в Петербурге он несколько раз посещал клуб смешанных единоборств "Правый берег", но заметных успехов не добился.

"МК" пишет, что в феврале 2017 года Акбаржон Джалилов уехал в Киргизию и вернулся оттуда совсем другим человеком – неразговорчивым и замкнутым. "Возможно, именно тогда его завербовали экстремисты", – предполагается в статье.

ТАСС приводит слова источника в правоохранительных органах о том, что Акбаржон Джалилов ранее не попадал ранее в поле зрения российской полиции. В оперативных базах, в том числе как экстремист, он не значился. Джалилов не привлекался и к административной ответственности.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Федеральные и региональные российские СМИ сообщали, что на этом взрывном устройстве были найдены генетические следы Джалилова.

В результате взрыва погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были госпитализированы. По состоянию на 5 апреля, 45 пострадавших остаются в больницах. Среди раненых одна несовершеннолетняя девушка, остальные – в возрасте от 18 до 60 лет. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).