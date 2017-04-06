В Ростове-на-Дону около школы в результате взрыва был ранен мужчина

Утром в четверг, 6 апреля, в районе улицы Социалистическая, в центре Ростова-на-Дону, прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщает ТАСС.
Судя по имеющейся информации, мужчина нашел пакет, внутри которого лежал фонарик. Когда этот человек попытался включить фонарик, сработало заложенное в нем взрывное устройство малой мощности. В результате взрыва мужчине оторвало кисть руки.
Местный сайт "161" сообщает, что в результате взрыва около школы №5 пострадал 46-летний Дмитрий Колесников, ему оторвало правую кисть и он получил ранение брюшной полости. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение.
Отмечается, что пакет со взрывным устройством был оставлен неподалеку от школы, куда утром должны были идти дети.
На месте происшествия работают спецслужбы.
Занятия в школе, рядом с которой прогремел взрыв, отложены.