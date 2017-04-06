На борту самолета, вылетавшего из Москвы в Париж, умер пассажир

В московском аэропорту Шереметьево, на борту самолета, вылетавшего в Париж, умер пассажир, передает в среду, 5 апреля, "Интерфакс".

"Перед вылетом из Шереметьево в Париж одному из пассажиров самолета Airbus – гражданину Италии – стало плохо с сердцем", – сообщил агентству источник в экстренных службах.

На борт по вызову прибыли реаниматологи.

"Медики боролись за жизнь мужчины порядка получаса. Прямо на борту ему проводилась сердечно-легочная реанимация, но спасти его не удалось. Он скончался, не приходя в сознание", – сказал собеседник агентства.