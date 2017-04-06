CNN: Трамп взвешивает возможность военного удара по Сирии

Телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники передал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военного вмешательства в сирийский конфликт. По данным этого источника, своими мыслями о возможной операции в Сирии Трамп поделился с несколькими конгрессменами.

Официального подтверждения этой информации нет.

В среду, 5 апреля, на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Идлибе, которую он назвал "оскорблением для человечества" на Башара Асада. На вопрос журналистов, примут ли США какие-то меры в связи с этим, он ответил "увидите", но вдаваться в детали не стал.