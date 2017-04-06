Разгневанный супруг убил жиголо, нанятого для жены: он не оправдал ожиданий

В Набережных Челнах, Татарстан, завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего Азата Вафина, который подозревается в убийстве мужчины, оказывавшего сексуальные услуги по вызову и слишком быстро, по мнению подозреваемого, завершил половой акт с его супругой.

Об этом сообщается в четверг, 6 апреля, на сайте областного управления СК РФ.

По версии следователей, 18 февраля 2017 года Вафин находился дома, где распивал алкоголь вместе с женой. В квартире работал телевизор, и глава семейства прочитал в бегущей строке объявление о знакомствах интимного характера. Он позвонил по указанному номеру и пригласил в гости 53-летнего мужчину.

"После распития спиртного, по предложению Вафина гость вступил в интимную связь с его супругой. Обвиняемый стал требовать продолжения действий сексуального характера, но потерпевший отказался", – говорится в пресс-релизе. Хотела ли супруга Вафина продолжать половой акт с незнакомцем, следователи не уточняют.

В ходе начавшейся ссоры разгневанный глава семейства нанес мужчине, исполнившему вместо него супружеские обязанности, не менее 16 ножевых ранений, ранив при этом и жену, которая пыталась разнять утомленного любовника и перевозбужденного мужа.

Потерпевшему удалось отобрать у Вафина нож и ранить его в ладонь. Однако вооружившись вторым ножом, злоумышленник нанес потерпевшему еще не менее шести ранений, от которых тот скончался", – говорится в приводимом документе.

Вафину, который не отрицает своей вины, инкриминируется ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ему грозит 15 лет лишения свободы.