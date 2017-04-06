Парламент ЕС одобрил безвизовый въезд для украинцев

Депутаты Европарламента проголосовали за законопроект, который предоставляет украинцам право на безвизовый въезд в страны ЕС для краткосрочного пребывания.

Об этом сообщается в четверг, 5 апреля, на официальном сайте парламента.

За принятие проекта закона проголосовал 521 депутат, против – 75 и 36 человек воздержались. Документ еще должен быть официально утвержден Советом министров. Предполагается, что данный закон вступит в силу в июне текущего года.

Согласно законопроекту, граждане Украины, имеющие биометрический паспорт, смогут приезжать практически во все страны Евросоюза без визы на срок до 90 дней с туристическими или профессиональными целями, однако без права наниматься на работу

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о завершении переговоров об отмене виз, назвав это решение "важным и долгожданным шагом"

В начале февраля Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима для Грузии, напоминает в связи с этой информацией сайт телеканала "Дождь". С 28 марта граждане страны смогут без виз посещать ЕС также на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней.