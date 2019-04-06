Трамп обратился к еврейской коалиции: Обама испортил отношения с Израилем

В субботу, 6 апреля, президент США Дональд Трамп выступил на ежегодном собрании Республиканской еврейской коалиции, проходившем в Лас-Вегасе.

В своей речи он выразил непонимание по поводу того, почему многие евреи поддерживали администрацию Барака Обамы, "испортившую" отношения с Израилем.

При этом Трамп подчеркнул, что отношения Америки и Израиля никогда не были так хороши и крепки, как в настоящее время.

В 2016 году Трамп получил поддержку Республиканской еврейской коалиции. Он рассчитывает, что и в 2020 году будет поддержан этим форумом.

По сложившейся традиции, американские евреи в большей степени поддерживают на выборах Демократическую, чем Республиканскую партию. По данным AP Votecast, в 2016 году 72% избирателей-евреев голосовали за демократов и только 26% – за республиканцев, напоминает Times of Israel. На фоне заметно улучшившихся отношений с Израилем после прихода к власти Трампа республиканцы рассчитывают сократить этот разрыв.

Напомним основные действия Дональда Трампа, которые могут трактоваться как однозначно произраильские: 1) признание Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства США в Иерусалим, 2) признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, 3) закрытие представительства Организации Освобождения Палестины в Вашингтоне, 4) прекращение американской финансовой помощи палестинской администрации, 5) выход США из "ядерного договора" с Ираном, 6) выход США из UNESCO, Совета по правам человека ООН и ряда других других подразделений ООН из-за явной антиизраильской позиции руководства этих организаций. Кроме того, Трамп, как ни один другой президент США до сегодняшнего дня, в течение всей каденции выступал с однозначной поддержкой Израиля и критикой врагов еврейского государства, он положил конец многолетней практике противодействия израильской поселенческой деятельности со стороны американского руководства.

При этом многие правые израильтяне с беспокойством ждут публикации так называемой "сделки века", которую уже в мае планирует предложить администрация Трампа. Эта "сделка" должна представить рамки возможного урегулирования арабо-израильского конфликта. Правительство Израиля воздерживается от комментариев по поводу неопубликованного документа. Палестинская администрация и большинство арабских стран уже выступили с заявлениями о том, что они отвергают "сделку века", подготовленную администрацией Трампа.





