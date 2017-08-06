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В мире

Компания KA Designs поставила целью превратить свастику в символ любви

время публикации: 17:12 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати

Американский сайт Teespring начал продажу футболок и маек, украшенных разноцветными и однотонными свастиками, которые производитель этой продукции, компания KA Designs, поставила целью сделать "символом любви и мира".

Об этом пишет в воскресенье, 6 августа, сайт газеты The Jerusalem Post.

На одной из футболок свастика раскрашена в цвета радуги и снабжена подписью Peace, на других красуются слова Zen и Love. Стоимость этих товаров варьируется в диапазоне от 20 до 35 долларов.

Напомним, что ранее этот нацистский символ использовали буддисты и индуисты, которые верили, что он привносит в жизнь людей гармонию и удачу. KA Designs пытается лишить этот знак негативных ассоциаций и вернуть ему первоначальный смысл.

Несмотря на поставленную компанией человеколюбивую цель Арсен Островски, исполнительный директор Израильского Еврейского Конгресса, назвал данную затею "отвратительной и оскорбительной".

"Это крайне наивно и глубоко оскорбительно. А что дальше – использовать символы ИГ для пропаганды равенства полов?" – иронически вопрошает Островски, который выражает надежду, что создатели этой продукции одумаются и исправят свою ошибку.

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